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ЦИК зарегистрировал А.Бекназарова кандидатом в президентыЦИК зарегистрировал А.Бекназарова кандидатом в президенты

Он предупреждал бишкекчан о гаишниках, за ним приехали другие милиционеры

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445929-ru.html

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2 сентября 2017, 16:36       Комментарии

Из подручных средств мужчина смастерил табличку с надписью "ГАИ" и стал предупреждать автолюбителей о "возможной опасности". Водители были тронуты таким поступком - кто-то приветствовал Атая, а один из них вернулся и угостил его напитком.
Даже сотрудник УПМ подошел к мужчине с табличкой и поблагодарил его за профилактику нарушений ПДД.
Через несколько минут к Атаю подъехал наряд милиции. Стражи порядка не смогли ответить, от кого поступил вызов на улицу Московскую, однако сказали, что, по данным заявителя, мужчина с табличкой стал помехой во время вождения, поэтому попросили его "покинуть проезжую часть".
К тому времени патрульная машина УПМ покинула место локации.
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