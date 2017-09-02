Он предупреждал бишкекчан о гаишниках, за ним приехали другие милиционеры

2 сентября 2017, 16:36 Комментарии

Из подручных средств мужчина смастерил табличку с надписью "ГАИ" и стал предупреждать автолюбителей о "возможной опасности". Водители были тронуты таким поступком - кто-то приветствовал Атая, а один из них вернулся и угостил его напитком.

Даже сотрудник УПМ подошел к мужчине с табличкой и поблагодарил его за профилактику нарушений ПДД.

Через несколько минут к Атаю подъехал наряд милиции. Стражи порядка не смогли ответить, от кого поступил вызов на улицу Московскую, однако сказали, что, по данным заявителя, мужчина с табличкой стал помехой во время вождения, поэтому попросили его "покинуть проезжую часть".

К тому времени патрульная машина УПМ покинула место локации.

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