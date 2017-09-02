Не хотелось бы, чтобы специалисты потеряли работу из-за незнания госязыка – Дюшеева

2 сентября 2017, 15:05 Комментарии

Правительством КР с 2013 года велись работы по развитию государственного языка, и с начала разработки проектов по данному вопросу специалистами была проделана большая работа. Старший преподаватель Американского университета в Центральной Азии и член рабочей группы по созданию национальной программы по развитию госязыка до 2020 года Гульмира Дюшеева рассказала агентству "Кабар" об этапах реализации программы, а также об ее особенностях.

- Гульмира Самтыевна, расскажите о новой программе по развитию кыргызского языка?

- Целью программы является воспитание нового поколения кыргызстанцев, свободно говорящих на кыргызском, русском, и на одном из международных языков. Впервые конкретно обозначены задачи, сроки реализации программы, было выделено достаточно денег для "Кыргызтеста" и издания учебников по шести уровням: элементарный уровень разделяется на два подуровня А1, А2. Средний уровень на подуровни В1, В2 и продолжающий уровень на уровни С1, С2. Кыргызскому языку мы будем обучать по европейской системе.

До сегодняшнего дня было очень много разговоров о языке. Говорили о том, что нужно отказаться от официального языка и оставить только государственный, либо о том, что в век глобализации государственный не нужен, нужен только официальный. Это неправильно, и хорошо, что мы взяли курс на многоязычное образование. Мы не ограничиваем нашу молодежь, а наоборот, создаем больше возможностей для самореализации.

- Эта программа будет распространена в школах, вузах и государственных учреждениях?

- Эта государственная программа принята и уже работает. Все программы и стандарты, начиная с детских садов до учебников для государственных служащих, составляются в соответствии с европейской системой обучения.

Теперь во всех школах и детских садах будут преподавать не только русский и кыргызский языки, но и один из международных языков.

Подготовительный этап программы развития госязыка уже осуществлен. В соцсетях появились видеоуроки, в книжных магазинах стало больше художественных и учебных книг на кыргызском языке как для детей и взрослых, так и для государственных служащих, открываются новые языковые центры (есть выбор), запущен "Кыргызтест".

- Учебные пособия для первых трех уровней "Кылым карыткан тил" А1, А2 и В1 были разработаны Вами. Расскажите об этапах их составления.

- Почти 20 лет назад, когда пришла работать в Американский университет, я преподавала русский язык иностранным студентам и преподавателям. Это был полезный и интересный опыт. Немного позже ко мне обратились с предложением преподавать кыргызский язык.

Не секрет, что в советское время не уделялось достаточного внимания развитию кыргызского языка. Поэтому передо мной открылось большое поле для работы – я начала разрабатывать новые подходы к преподаванию кыргызского языка. Свои материалы я апробировала на своих же уроках. В этом плане я могла достаточно скоро выявлять, что работает, а что нет. Если у студентов были результаты, была счастлива; если возникали сложности – приходилось дорабатывать материал, дополнять таблицами и интересными заданиями. Таким образом, я шаг за шагом дополняла и улучшала свою методическую базу, накопился ценный опыт и апробированные материалы, а мои студенты из разных стран начали показывать хорошие знания на экзаменах и олимпиадах по кыргызскому языку. В итоге, был накоплен достаточный материал для создания работающего учебника.

- Чем ваши учебные пособия отличаются от прежних учебников?

- Я бы воздержалась от сравнения учебников, поскольку все они были написаны в разное время и при разных условиях. Могу уверенно говорить о сильных сторонах учебников "Кылым карыткан тил": во-первых, учебники действительно апробированы – проведена многолетняя предварительная работа по разработке учебных заданий и приемов и подбору среди них наиболее "работающих". Во-вторых, программа в учебниках уже соответствует европейским уровням владения языком. В-третьих, лексический, грамматический минимум, тесты, тексты и задания соответствуют конкретному уровню европейского стандарта. Стоит еще отметить, что было уделено внимание оформлению, дизайну учебника, учебным таблицам, схемам, словарю. Учебники просты и понятны, и получают положительные отзывы как от учителей, так и от студентов, а это крайне важный показатель.

- А в чем разница между преподаванием языка как родного и как иностранного?

- У нас нет проблем с преподаванием кыргызского языка как родного. У нас есть хорошо подготовленные учителя и учебники. А вот в преподавании кыргызского как иностранного были проблемы, потому что не было методики, пособий и подготовленных учителей. Вместе с тем, существует большая разница между преподаванием языка как родного и как иностранного. Знания по иностранному языку нужно передавать порционно. Когда мы усложняем преподавание, человек теряет уверенность в себе, и у него пропадает интерес к изучению. Если мы даем очень легкие материалы, то это не дает высоких результатов. В этом плане нам очень помогает европейская программа. Особенностью европейской системы является ее направленность на коммуникативность, которая и является результатом. Данная система подразумевает не зубрежку, а понимание сути и логики языка и применение всех правил на практике.

- Разработка всех учебных материалов финансируется государством или Вы работаете на личные средства?

- Государственная комиссия по госязыку переиздала мои учебники, которые изначально были выпущены в Американском университете. В целом, государством выделено достаточно денег для разработки новых учебников, на развитие языка, благодаря этому были выпущены учебники для государственных служащих по уровням. Сейчас наблюдаем процесс улучшения ситуации с госязыком.

- Почему раньше у нас не было результатов?

- Любой труд ценен сам по себе, поэтому все, что было сделано раньше, помогло нам продвинуться вперед. Да, было написано немало учебников, в которых материалы подавались сложно и "скопом". Вместе с тем, как я уже отмечала, опыт показывает, что нужно найти баланс в подаче материала, чтобы с одной стороны достигать высоких результатов, с другой стороны – "не отпугнуть" и не демотивировать студентов. В учебниках "Кылым карыткан тил" каждый уровень имеет свой лексический и грамматический минимум, поэтому человеку, который изучает язык, не сложно. Все материалы подаются в пределах определенного уровня, ничего лишнего. В конце каждого уровня обучающие сдают соответствующий тест, который является индикатором нашей работы – если обучающийся сдал этот тест, то мы достигли своей цели, мы научили его, чему требовалось. Все стало более упорядоченным.

- Расскажите о структуре "Кыргызтеста"

- "Кыргызтест" – это тесты по кыргызскому языку по конкретным уровням владения языком. С начала следующего года все сотрудники муниципальных и государственных органов должны его сдать и набрать хотя бы пороговый балл. Не хотелось бы, чтобы хорошие специалисты потеряли свою работу из-за незнания государственного языка. И руководство разных ведомств во избежание утечки ценных кадров должно уже сегодня об этом позаботиться, создавая условия для обучения.

Мы готовы сотрудничать с госорганами и предоставить обучение для их специалистов. К примеру, у нас имеется успешный опыт сотрудничества с Национальным банком (нами был выигран тендер, наша команда показала лучшие уроки из участвовавших трёх курсов). Они заключили с нами договор, мы обучили их специалистов и выдали сертификаты по пройденным уровням.

- Кто к Вам больше всех обращается: наши сограждане или же иностранцы?

- В последнее время больше наших граждан. Видимо, имеется понимание того, что подготовку к сдаче "Кыргызтеста" нужно начать уже сегодня.

Но мне бы хотелось, чтобы у наших граждан было настолько высокое сознание, чтобы стремление к изучению кыргызского языка возникало не потому что это необходимо и нужно по работе, а потому что это древний красивый и действительно уникальный язык. У меня сейчас обучается молодой человек из Сербии. Ему интересен наш язык и его история. Такие моменты в моей работе всегда дают некое вдохновение.

- С какой целью к Вам обращаются иностранные студенты? Ведь с практической точки зрения преимущественно изучить русский, потому что именно на этом языке разговаривают на большей части постсоветского пространства.

- Если иностранец совсем никаким языком не владеет, как мне говорили наши слушатели, то он выбирает кыргызский, потому что они считают он легче, чем русский. Конечно же, это еще зависит и от цели, с которой они приехали в Кыргызстан. К примеру, если это какие-то исследования в регионах, естественно им не обойтись без кыргызского языка.

- Гульмира Самтыевна, благодарим Вас за интересную беседу и желаем Вам побольше творческих идей в работе!

- Спасибо и Вам! Очень приятно, что Вы подняли такой актуальный вопрос.

Беседовала Нуркыз Сабырова