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Меркель пригрозила пересмотреть отношения с ТурциейМеркель пригрозила пересмотреть отношения с ТурциейПрезидент выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологииПрезидент выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии

Атамбаев выделил 70 млн сомов на завершение ремонта в Центре онкологии

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445926-ru.html

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2 сентября 2017, 14:39       Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Национальном центре онкологии и гематологии.
Соответствующее распоряжение Алмазбек Атамбаев подписал сегодня, 2 сентября, сообщили в его пресс-службе.
Деньги из президентского направят Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По официальным данным, на учете состоят около 25 тысяч кыргызстанцев, страдающих онкологическими заболеваниями.

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