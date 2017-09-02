Атамбаев выделил 70 млн сомов на завершение ремонта в Центре онкологии

2 сентября 2017, 14:39 Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Национальном центре онкологии и гематологии.

Соответствующее распоряжение Алмазбек Атамбаев подписал сегодня, 2 сентября, сообщили в его пресс-службе.

Деньги из президентского направят Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По официальным данным, на учете состоят около 25 тысяч кыргызстанцев, страдающих онкологическими заболеваниями.