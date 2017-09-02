Президент выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии

2 сентября 2017, 14:27 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 сентября, подписал распоряжение, согласно которому из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 70 млн сомов для оказания финансовой поддержки Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на завершение ремонтно-строительных работ в Национальном центре онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Отметим, работа по реконструкции и ремонту зданий Наццентра была начала в июне текущего года.

Объект состоит из 15 отдельных строительных блоков, расположенных на территории площадью 5,96 га в южной части города Бишкека на пересечении ул. Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева, два из которых подлежат сносу, а трансформаторная подстанция требует косметического ремонта. Во время реконструкции и строительных работ центра предусмотрено приобретение и установка трех грузовых и двух пассажирских лифтов, наружных инженерных сетей. Кроме того, планируется строительство нового пятиэтажного здания детского центра онкологии и гематологии.