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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии и гематологииА.Атамбаев выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии и гематологии

Президент выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445924-ru.html

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2 сентября 2017, 14:27       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 сентября, подписал распоряжение, согласно которому из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 70 млн сомов для оказания финансовой поддержки Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на завершение ремонтно-строительных работ в Национальном центре онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.
Отметим, работа по реконструкции и ремонту зданий Наццентра была начала в июне текущего года.
Объект состоит из 15 отдельных строительных блоков, расположенных на территории площадью 5,96 га в южной части города Бишкека на пересечении ул. Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева, два из которых подлежат сносу, а трансформаторная подстанция требует косметического ремонта. Во время реконструкции и строительных работ центра предусмотрено приобретение и установка трех грузовых и двух пассажирских лифтов, наружных инженерных сетей. Кроме того, планируется строительство нового пятиэтажного здания детского центра онкологии и гематологии.

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