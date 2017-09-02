Пентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское море

2 сентября 2017, 13:57 Комментарии

Пентагон впервые составил график военного патрулирования Южно-Китайского моря, в котором сразу несколько государств региона имеют территориальные споры. Об этом в пятницу, 1 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, американские корабли будут выходить в патруль два-три раза в месяц, их целью будет демонстрация присутствия США в регионе и усиление позиции Вашингтона относительно территориальных претензий Пекина.

Подобные меры помогут охладить пыл Китая, считающего появление американского флота в акватории моря провокацией Вашингтона.

Отмечается также, что взятый администрацией Дональда Трампа курс радикально отличается от политики его предшественника Барака Обамы, который старался избегать подобных мер. За восемь лет президентства Обамы было всего четыре случая патрулирования Южно-Китайского моря американскими кораблями, за семь месяцев Трампа у руля США таких операций было проведено уже три.

Ряд островов в Южно-Китайском море являются предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженно дела обстоят с рифом Скарборо и архипелагом Спратли (последний богат нефтью и газом).

Арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Пекин не имеет права на спорные территории. Однако в стране с этим решением не согласились и заявили, что острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной. Кроме того, Пекин утверждал, что что у суда вообще нет полномочий рассматривать территориальные споры.