УЕФА открыл расследование в отношении ПСЖ

2 сентября 2017, 14:09 Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении французского ПСЖ. Об этом сообщается на сайте организации.

Следственная палата комитета по финансовому контролю проверит соблюдение парижским клубом правил финансового фэйр-плей. Подозрение у представителей УЕФА вызвала деятельность ПСЖ на трансферном рынке минувшим летом.

Отмечается, что официальных комментариев до завершения расследования не будет.

В летнее трансферное окно, закрывшееся 31 августа, ПСЖ приобрел бразильского нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у "Монако" форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини ввел правило финансового фэйр-плей в 2012 году. Согласно этой норме, европейские клубы не имеют права тратить больше, чем зарабатывают.