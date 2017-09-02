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УЕФА открыл расследование в отношении ПСЖ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365681_ye...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445921-ru.html

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В Бишкеке открыта новая школа в микрорайоне Джал

2 сентября 2017, 14:09       Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении французского ПСЖ. Об этом сообщается на сайте организации.
Следственная палата комитета по финансовому контролю проверит соблюдение парижским клубом правил финансового фэйр-плей. Подозрение у представителей УЕФА вызвала деятельность ПСЖ на трансферном рынке минувшим летом.
Отмечается, что официальных комментариев до завершения расследования не будет.
В летнее трансферное окно, закрывшееся 31 августа, ПСЖ приобрел бразильского нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у "Монако" форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.
Бывший президент УЕФА Мишель Платини ввел правило финансового фэйр-плей в 2012 году. Согласно этой норме, европейские клубы не имеют права тратить больше, чем зарабатывают.

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