Нарынскому кризисному центру для детей в рамках соцзаказа выделен 1 млн сомов

2 сентября 2017, 13:51 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова посетила кризисный центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья "Аруу тилек" в городе Нарын. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники рассказали, что центр открыт в рамках социального заказа в здании школы №5 имени Кычана Жакыпова. Для реализации проекта из республиканского бюджета выделено 1 млн. сомов. Здесь услуги получают дети из неблагополучных семей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся индивидуальные занятия для развития памяти, мышления, интеллекта.

Министр Таалайгуль Исакунова осмотрела полностью здание, ознакомилась с документами каждого ребенка находящегося на попечении в данном центре в силу разных жизненных обстоятельств при живых родителях.