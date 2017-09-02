Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское мореПентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское мореТурист из Амстердама: Ош напомнил деревню, а Бишкек — Восточную ЕвропуТурист из Амстердама: Ош напомнил деревню, а Бишкек — Восточную Европу

Нарынскому кризисному центру для детей в рамках соцзаказа выделен 1 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/naryns...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445920-ru.html

Похожие новости

Президент выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии

А.Атамбаев выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии и гематологии

Согласовано описание 80 процентов кыргызско-узбекской границы

С площади Ала - Тоо и центральных улиц вывезли 48 кубометров мусора

С начала лета Россельхознадзор не пустил в Новосибирскую область более 5 тыс. тонн продукции из стран Центральной Азии

2 сентября 2017, 13:51       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова посетила кризисный центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья "Аруу тилек" в городе Нарын. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники рассказали, что центр открыт в рамках социального заказа в здании школы №5 имени Кычана Жакыпова. Для реализации проекта из республиканского бюджета выделено 1 млн. сомов. Здесь услуги получают дети из неблагополучных семей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся индивидуальные занятия для развития памяти, мышления, интеллекта.
Министр Таалайгуль Исакунова осмотрела полностью здание, ознакомилась с документами каждого ребенка находящегося на попечении в данном центре в силу разных жизненных обстоятельств при живых родителях.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум