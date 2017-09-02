Родители возмущены состоянием учебников, выдаваемых учащимся школы №3 Бишкека

2 сентября 2017, 14:12 Комментарии

О ненадлежащем состоянии учебников, которые выдают учащимся столичной школы №3, в социальной сети Фейсбук написал пользователь Андрей Кириленко.

Мужчина опубликовал несколько фотографий учебников по математике, литературе и русскому языку, по которым в течение года должны обучаться 5-классники.

1 of 3 В комментариях к публикации другие пользователи поддержали Андрея Кирилленко и опубликовали еще несколько фотографий, по которым можно судить о состоянии книжного фонда бишкекских школ.

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