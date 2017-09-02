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Петиция о признании Джорджа Сороса террористом набрала 100 тысяч подписей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365678_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445918-ru.html

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2 сентября 2017, 13:51       Комментарии

Более 100 тысяч человек подписались под петицией с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом, теперь ее должен рассмотреть Белый дом. Текст соответствующей петиции был опубликован на сайте Белого дома.
"Федеральное правительство США и Министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и их членов террористами. Его личное имущество и активы должны быть конфискованы", - указано в петиции.
Авторы предложения утверждают, что Сорос умышленно постоянно пытался дестабилизировать ситуацию, настраивая граждан против властей. По их словам, миллиардер создал и профинансировал десятки (и, вероятно, сотни) отдельных организаций, единственная цель которых - способствовать краху конституционного правительства. Подписанты также обвиняют Сороса в развитии нездорового и необоснованного влияния на Демократическую партию и большую часть федерального правительства США.
Дедлайн для сбора необходимого числа подписей был назначен на 19 сентября, их удалось собрать менее, чем за две недели.
20 января Сорос заявил, что политика Трампа потерпит неудачу, а сам он обладает диктаторскими замашками. В ходе президентской кампании прошлого года Сорос поддерживал соперницу Трампа - кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон и пожертвовал на нужды ее избирательного штаба около 25 миллионов долларов.
Джордж Сорос разбогател в 1970-е годы, когда совместно с Джимом Роджерсом основал фонд Quantum, который за 10 лет принес прибыль в 4200 процентов, притом что американский индекс S&P вырос только на 47 процентов.

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