Турист из Амстердама: Ош напомнил деревню, а Бишкек — Восточную Европу

2 сентября 2017, 13:45 Комментарии

25-летний Джоб Баккер (Job Bakker) прилетел в Кыргызстан из Амстердама со своей девушкой, чтобы провести здесь свой долгожданный двухнедельный отпуск. Его впечатления от небольшого путешествия по стране и мысли, что нам нужно изменить, чтобы стать популярной страной для туризма, записала корреспондент Sputnik Кыргызстан Екатерина Михайлова.

#kyrgyzstan #kochkor #lake

Публикация от Job Bakker (@job_ba) Май 17 2017 в 9:08 PDT

- А вы знали что-нибудь о Кыргызстане до того, как отправились в эту поездку? Почему, собственно, выбор остановился именно на путешествии в этом направлении?

- Я всегда с интересом изучал карту мира, и больше всего меня привлекал Центральноазиатский регион с его восточной культурой, дикой природой и знаменитыми памятниками Великого Шелкового пути. Для нас, людей из Европы, все это в диковинку, поэтому мы проявляем такой интерес к Кыргызстану и его соседям.

Кстати, об Оше много рассказывали в нидерландских газетах после того, как уроженец Кыргызстана совершил теракт в санкт-петербургском метро.

- Вас это не испугало?

- А почему это должно меня пугать? Не думаю, что у терроризма есть национальность и он привязан к конкретной точке на карте. Тот факт, что один человек из Кыргызстана оказался террористом, ничего мне не говорит о безопасности в стране, в которой он родился, и не дает мне и никому другому права ставить клеймо на ней.

- Расскажите о первом впечатлении, когда вы приземлились в аэропорту "Манас", спустились с трапа и двинулись в сторону города?

- Может, вам это покажется странным, но в "Манасе" я первым делом поинтересовался, сколько авиарейсов совершается из Бишкека ежедневно и какими авиакомпаниями. Так, для меня открытием стали узбекские авиалинии. Прежде я о них не слышал.

#bishkek #kyrgyzstan

Публикация от Job Bakker (@job_ba) Май 12 2017 в 12:24 PDT

Вопреки стереотипам о местных таксистах и недостатке транспорта, очень приятной была поездка до Бишкека. Мне повезло, что со мной в такси ехала девушка-кыргызка, которая, несмотря на свой плохой английский, рассказала мне о своеобразных чудесах Кыргызстана, которые, по ее словам, обязательно стоит увидеть. И я их увидел!

По дороге не мог оторвать взгляда от стремительно меняющихся пейзажей - зеленые деревья, поля и горные вершины, подсвеченные послеполуденным солнцем. А когда мы наконец добрались до города, то застряли в пробке. Для меня это было неожиданностью: не думал, что дороги Бишкека так загружены.

- Расскажите о первом дне в Бишкеке, что из увиденного вас особенно впечатлило?

- Первый день я гулял по улицам вашей столицы и разрушал свои стереотипы о ней и ее жителях. Например, раньше думал, что здесь живет куда меньше людей, что они намного беднее и религиознее. Но все, кто встречался мне на улице, выглядели по-западному и часто были одеты в одежду именитых брендов. А я представлял их облаченными в мусульманские одеяния...

Город мне понравился. Он мне показался очень расслабляющим и красивым. Думаю, таким его делают жители и зеленые скверы. У меня было ощущение, что я гуляю по Восточной Европе. Только со зданиями не в романском стиле, а в советском. Также приятно удивил сервис в столичных кафе - быстро и вкусно!

#kyrgyzstan #mountains #trekking #squad

Публикация от Job Bakker (@job_ba) Май 13 2017 в 7:26 PDT

- Вы также побывали в Оше - южной столице республики. Отметили для себя разницу между стилем жизни в этих городах?

- Да, конечно. Это кардинально разные города с разными людьми и укладом жизни. Если в Бишкеке ты чувствуешь ритм мегаполиса, то Ош напоминает большую деревню. Там более размеренная жизнь, даже люди намного медленнее говорят, ходят, обслуживают в магазинах. Кроме того, я заметил, что в Оше намного больше мусульман и покрытых девушек.

- Расскажите, по какому маршруту путешествовали и какое место вам запомнилось?

- Первым делом я сходил в поход в Ысык-Атинское ущелье, потом побывал в Чолпон-Ате, ущелье Джеты-Огуз, каньоне Сказка. После через Кочкор отправился к озеру Сон-Куль. Я очень хотел туда попасть, чтобы пожить в юрте, поесть национальной еды и, конечно, насладиться безмятежностью этого места. Но не удалось, так как все проезды в то время были завалены снегом - дело было весной. Пожалуй, это стало главным разочарованием за все время, проведенное мной в Кыргызстане.

Но зато я увидел караван-сарай Таш-Рабат. Меня впечатлили пустота, тишина, через которые пробивался лишь звук сильного ветра.

Я побывал во многих ущельях, и везде было неизменно одно - великолепие природы, совсем не тронутой руками человека. Ну если не считать мусор в национальном парке "Ала-Арча".

#kyrgyzstan #tashrabat #yurt #sunrise

Публикация от Job Bakker (@job_ba) Май 21 2017 в 12:29 PDT

- А какими вам показались кыргызстанцы?

- Мне встречались разные люди. Среди них были невероятные милые и добрые, которые хотели рассказать все о своей жизни, угостить и познакомить с семьей и ее традициями. Но были также грубые и озлобленные, которые почему-то оскорблялись тем, что я не говорю ни на русском, ни на кыргызском языке.

А еще в каждом поселке меня приветствовали дети: они улыбались и махали вслед. Я искренне умилялся и удивлялся тому, сколько детей в Кыргызстане!

- Что вам особенно не понравилось? Что стоит изменить местным властям, чтобы Кыргызстан стал более привлекательной страной для туристов?

- Качество дорог и общественного транспорта. Думаю, это первое, над чем нужно работать вашим властям. И, однозначно, должно быть меньше коррупции. Я не могу даже сосчитать, сколько раз меня останавливала милиция на дорогах и просила взятку! Это очень неприятно.

Также вы бы облегчили пребывание туристов в стране, если бы установили больше знаков, указателей и вывесок на иностранных языках. Иначе, приезжая к вам, чувствуешь себя пришельцем, элементарно не зная, где купить продуктов, а где ждать автобуса. Не говорю уже об указателях для проезда к озерам, каньонам и ущельям.

#kyrgyzstan #trekking #river #bridge

Публикация от Job Bakker (@job_ba) Май 16 2017 в 6:10 PDT

- У меня Амстердам ассоциируется с домом Анны Франк, а с чем вы ассоциируете Кыргызстан?

- С миром дикой природы и дружелюбными людьми.

- Вы бы хотели вернуться сюда?

- Кыргызстан - уникальная страна, это была одна из лучших моих поездок. Хотя бы потому, что мне удалось пожить в загадочном жилище кыргызов - юрте и попробовать кумыс. Как я на это решился, до сих пор не понимаю.

Не уверен, что вернусь сюда, но все еще хочу побывать на озере Сон-Куль. Возможно, я загляну к вам вновь, когда буду путешествовать по маршруту Великого Шелкового пути через Казахстан. Но однозначно буду рекомендовать друзьям Кыргызстан как отличную страну для путешествий.

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