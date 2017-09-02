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Атамбаев и Усенов обсудили ход работы по разработке стратегии развития КР до 2040 годаАтамбаев и Усенов обсудили ход работы по разработке стратегии развития КР до 2040 годаА.Атамбаев принял руководителя своего Аппарата А.УсеноваА.Атамбаев принял руководителя своего Аппарата А.Усенова

Алмазбек Атамбаев принял руководителя Аппарата президента Алмазбека Усенова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445916-ru.html

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А.Атамбаев принял руководителя своего Аппарата А.Усенова

Кок-бору: "Достук" завоевал Кубка президента Кыргызстана

2 сентября 2017, 11:50       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 сентября, принял руководителя своего Аппарата Алмазбека Усенова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи был обсужден ход выполнения поручений президента, касающихся ключевых направлений реализации в стране стратегических задач в тесном взаимодействии с другими государственными органами.
Глава государства также обсудил с руководителем своего Аппарата ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года.
Президент Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по должному контролю и обеспечению своевременной и качественной реализации намеченных в стране важных проектов в различных областях.

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