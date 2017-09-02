Алмазбек Атамбаев принял руководителя Аппарата президента Алмазбека Усенова

2 сентября 2017, 11:50 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 сентября, принял руководителя своего Аппарата Алмазбека Усенова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи был обсужден ход выполнения поручений президента, касающихся ключевых направлений реализации в стране стратегических задач в тесном взаимодействии с другими государственными органами.

Глава государства также обсудил с руководителем своего Аппарата ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года.

Президент Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по должному контролю и обеспечению своевременной и качественной реализации намеченных в стране важных проектов в различных областях.