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Уделять особое внимание приезжающим в регионы молодым учителям обещают в кабмине

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/osoboe-vn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445915-ru.html

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2 сентября 2017, 12:31       Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Особое внимание, в том числе со стороны местных органов власти, необходимо уделить молодым учителям, которые работать в регионы, сказал вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сво время участия в церемонии открытия средних школ в селах Ырыс и Атабеков Сузакского района.
"Молодым специалистам должны быть созданы все необходимые условия для работы и жизни", — сказал Зилалиев.
По его словам, правительство в своей работе будет уделять большое внимание вопросу повышения квалификации учителей, увеличения заработной платы, поддержки молодых кадров.
"Необходимо помнить, что качественное образование напрямую зависит от профессионального уровня самих учителей", - добавил он.
Зилалиев сказал, что учитель – одна из самых благородных профессий, которую выбирают сердцем.

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