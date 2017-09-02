Уделять особое внимание приезжающим в регионы молодым учителям обещают в кабмине

2 сентября 2017, 12:31 Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Особое внимание, в том числе со стороны местных органов власти, необходимо уделить молодым учителям, которые работать в регионы, сказал вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сво время участия в церемонии открытия средних школ в селах Ырыс и Атабеков Сузакского района.

"Молодым специалистам должны быть созданы все необходимые условия для работы и жизни", — сказал Зилалиев.

По его словам, правительство в своей работе будет уделять большое внимание вопросу повышения квалификации учителей, увеличения заработной платы, поддержки молодых кадров.

"Необходимо помнить, что качественное образование напрямую зависит от профессионального уровня самих учителей", - добавил он.

Зилалиев сказал, что учитель – одна из самых благородных профессий, которую выбирают сердцем.