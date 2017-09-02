Три дня на проверку. Исаков поручил расследовать пожары в Ботсаду

2 сентября 2017, 12:43 Комментарии

Премьер министр Сапар Исаков поручил расследовать пожары в ботаническом саду столицы, на проверку он дал три дня.

"За последний месяц в Ботаническом саду произошло 8 пожаров, сгорело несколько гектаров сухотравья. Жители города оправданно возмущены тем, почему городские службы и руководство парка не могут обеспечить пожарную безопасность. Я поручил в течение трех дней предоставить мне результаты полного расследования в отношении руководства сада, руководства Академии наук КР и всех причастных к халатному отношению к саду. По результатам расследования все виновные понесут наказание", - сказал Сапар Исаков во время совещания.

Исаков отметил что ботанический сад не только достопримечательность Бишкека, но и важный объект науки и природное богатство не только Кыргызстана но и Центральной Азии.

"В сложившейся ситуации мы рискуем потерять все природное разнообразие сада, это уникальные виды деревьев и кустарников. Мы также ставим под угрозу жизнь горожан, проводящих время в саду. Это недопустимо" - добавил Сапар Исаков.