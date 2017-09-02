Айсулуу Тыныбекова и Дарья Маслова будут награждены орденом "Данк"

2 сентября 2017, 12:45 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, орденом "Манас" третьей степени награждается старший тренер по легкой атлетике Виктор Борисов.

Орденом "Даңк" будут награждены чемпионка Азии по легкой атлетике Дарья Маслова и чемпион Азии, призер чемпионата мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова.

Также, медалью "Даңк" наградят заместителя директора Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, легкой атлетике и боксу Мамыта Акерова, главного тренера национальной сборной КР по плаванию Евгения Петрашова.

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта КР" получили:

<li>Канат Аманкулов - директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта </li><li>Эмиль Алыкулов - старший тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва</li><li>Сүйүнбек Бекманбетов - тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по вольной борьбе им. С. Бекманбетова</li><li>Аднан Джабраилов - директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта</li>

Почетной грамотой КР

<li>Жалалдин Абдувалиев - бронзовый призер чемпионата Азии по паратриатлону</li><li>Ильгиз Каналбек уулу - член сборной команды КР по дзюдо</li><li>Камчыбек Касымов - директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по национальным и настольным видам спорта</li><li>Бектеназар Кылычов - учитель Токтогульской районной детско-юношеской спортивной школы при Токтогульском районном отделе образования, тренера по борьбе самбо</li><li>Нурбек Тойчубаев - серебряный призер чемпионата Азии по паратриатлону</li><li>Гулбара Уматалиева - тренер национальной сборной КР по женскому футболу, старшего тренера Республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва</li><li>Саламат Эргешов - генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР</li><li>Ольга Ярославцева - тренер-инструктор по армрестлингу.</li>