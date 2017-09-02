Кыргызстанца ранил ворвавшийся в дом мужчина — сын застрелил напавшего

2 сентября 2017, 12:38 Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. В селе Панфиловка совершено вооруженное нападение на мужчину - злоумышленник ворвался в дом и выстрелил в хозяина, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По информации милиции, 67-летний мужчина 1 сентября вечером находился у себя дома в селе Панфиловского района. Примерно в 17.25 в дом ворвался вооруженный 30-летний мужчина и выстрелил в область живота хозяину.

"Услышав выстрелы, из другой комнаты выскочил 42-летний сын раненого. У него в руках было ружье. Он выстрелил в напавшего, тот скончался на месте", - сообщили в ГУВД.

67-летний мужчина находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Ведется следствие, назначены экспертизы.

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