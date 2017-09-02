Ташкент заявил о согласовании 80% кыргызско-узбекской границы

2 сентября 2017, 12:11 Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Кыргызстан и Узбекистан согласовали проект договора об кыргызско-узбекской госгранице на согласованную протяженность, что составляет 80 процентов от общей линии. Об этом сообщается на сайте правительства и МИД Узбекистана.

Согласно информации, с 21 по 31 августа сначала в Бишкеке, а затем в Ташкенте состоялись встречи рабочей группы правительственной делегации Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

Кроме согласования договора о границе, стороны подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу.

Напомним, что 28 августа на встрече с жителями Узгенского района президент Алмазбек Атамбаев сообщал, что с Узбекистаном составлено соглашение по 84% границ.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров, из которых 320 километров остаются спорными.