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Ташкент заявил о согласовании 80% кыргызско-узбекской границы

Источник:
http://kabar.kg/news/tashkent-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445911-ru.html

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2 сентября 2017, 12:11       Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Кыргызстан и Узбекистан согласовали проект договора об кыргызско-узбекской госгранице на согласованную протяженность, что составляет 80 процентов от общей линии. Об этом сообщается на сайте правительства и МИД Узбекистана.
Согласно информации, с 21 по 31 августа сначала в Бишкеке, а затем в Ташкенте состоялись встречи рабочей группы правительственной делегации Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации госграницы.
Кроме согласования договора о границе, стороны подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу.
Напомним, что 28 августа на встрече с жителями Узгенского района президент Алмазбек Атамбаев сообщал, что с Узбекистаном составлено соглашение по 84% границ.
Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров, из которых 320 километров остаются спорными.

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