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Кому из кыргызстанцев больше не нужно гражданство КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445910-ru.html

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2 сентября 2017, 12:01       Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Какие граждане Кыргызстана отказались от паспорта с изображением тундука, узнал Sputnik. Согласно данным с официального сайта президента Кыргызстана, в 2016 году таковых было 2 754 человека. Из них 1 546 - женщины и 1 208 - мужчины.
Семь из десяти бывших соотечественников родились в Кыргызстане. У 5 процентов родиной является Россия. Трое из ста появились на свет в Казахстане. Место рождения 445 человек неизвестно.
Почти половина из них, 1339 человек, - русские. 267 бывших кыргызстанцев являются кыргызами, 220 - узбеками. От гражданства также отказались 92 татарина, 66 украинцев, 40 корейцев, 24 еврея и 15 казахов.
По статистике наибольшая часть граждан, 31 процент, находятся в возрастной категории от 30 до 45 лет. На полпроцента от них отстают люди 18-30 лет.
Примечательно, что в 2016-м от гражданства КР отказались 16 граждан старше 75 лет. Самой пожилой из них исполнился 91 год.
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