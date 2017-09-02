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За месяц в Ботсаду произошло 8 пожаров, Исаков поручил обеспечить безопасностьЗа месяц в Ботсаду произошло 8 пожаров, Исаков поручил обеспечить безопасностьТашкент заявил о согласовании 80% кыргызско-узбекской границыТашкент заявил о согласовании 80% кыргызско-узбекской границы

Пожары в Ботсаду — премьер Исаков обещал наказать виновных

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445909-ru.html

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2 сентября 2017, 12:15       Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков пообещал наказать тех, кто не может обеспечить пожарную безопасность в Ботаническом саду, сообщила пресс-служба правительства.
По его словам, за последний месяц в Ботсаду произошло 8 пожаров, сгорело несколько гектаров сухотравья.
"Жители города оправданно возмущены тем, почему городские службы и руководство парка не могут обеспечить пожарную безопасность. Я поручил в течение трех дней представить мне результаты полного расследования в отношении руководства сада, руководства Академии наук КР и всех причастных к халатному отношению к этому объекту. По результатам расследования виновные понесут наказание", - сказал премьер.
Он также отметил, что Ботанический сад - это не только одна из главных достопримечательностей столицы, но и важный объект науки и природное богатство не только страны, но и Центральной Азии.
Пожары здесь начали происходить после информации, что на территории Ботсада хотят построить новую ветеринарную лабораторию за счет китайских средств. Руководство искало виновных, прося граждан выйти на фотоохоту предполагаемого поджигателя, но результатов это не дало.
Ранее президент Алмазбек Атамбаев рекомендовал правительству найти другое место для строительства лаборатории.
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