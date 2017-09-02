В Баткенской области возникла угроза схода оползня, 4 дома в зоне риска

2 сентября 2017, 11:32 Комментарии

Бишкек, 2 сентября /Кабар/. В селе Кан на южной стороне реки Кожешкен Баткенской области образовались оползневые трещины, возникла угроза 4 жилым домам, сообщили в пресс-службе МЧС.

Расстояние между домами и трещинами составляет 20-30 метра.

Активизация оползневого процесса было замечено 1 сентября примерно в 13:00.

Во избежание человеческих жертв специалисты МЧС и местные органы власти переселили к родственникам жителей одного дома.

Специалисты дополнительно обследуют этот участок.