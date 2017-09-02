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В Баткенской области возникла угроза схода оползня, 4 дома в зоне риска

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkens...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445908-ru.html

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Полсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечеству

2 сентября 2017, 11:32       Комментарии

Бишкек, 2 сентября /Кабар/. В селе Кан на южной стороне реки Кожешкен Баткенской области образовались оползневые трещины, возникла угроза 4 жилым домам, сообщили в пресс-службе МЧС.
Расстояние между домами и трещинами составляет 20-30 метра.
Активизация оползневого процесса было замечено 1 сентября примерно в 13:00.
Во избежание человеческих жертв специалисты МЧС и местные органы власти переселили к родственникам жителей одного дома.
Специалисты дополнительно обследуют этот участок.

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