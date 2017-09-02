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Попавшие в ДТП под Оренбургом кыргызстанцы получили травмы средней тяжести

Источник:
http://kabar.kg/news/popavshie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445907-ru.html

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2 сентября 2017, 11:41       Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Шесть граждан Кыргызстана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом. Микроавтобус Ford Tranzit следовал из Кыргызстана в Москву, сообщили в пресс-службе Посольства КР в РФ.
В результате ДТП пострадали семь из десяти пассажиров микроавтобуса, погибших нет, рассказали в дипслужбе. Пострадавшие получили средней степени тяжести, были доставлены в районную больницу. Троих разместили в гостиницу, двое из них уехали в Москву.
ДТП произошло на трассе Самара – Оренбург в Переволоцком районе Оренбуржья с микроавтобусом Ford Transit. По предварительным данным полиции, водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Полиция сообщала о семи пострадавших.
Напомним, 26 августа в Пензенской области произошло ДТП, одна женщина погибла, еще пятеро пострадали. Все граждане Кыргызстана. По информации полиции, стакнулись микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes. Водители обеих машин являются гражданами Кыргызстана, до ДТП они друг друга не знали.

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