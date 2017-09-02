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Новости Кыргызстана

В Нигерии около 20 человек стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам"В Нигерии около 20 человек стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам"А.Атамбаев принял руководителя своего Аппарата А.УсеноваА.Атамбаев принял руководителя своего Аппарата А.Усенова

Атамбаев и Усенов обсудили ход работы по разработке стратегии развития КР до 2040 года

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445906-ru.html

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2 сентября 2017, 11:51       Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 сентября, принял руководителя своего аппарата Алмазбека Усенова. В ходе встречи был обсужден ход выполнения поручений президента, касающихся ключевых направлений реализации в стране стратегических задач в тесном взаимодействии с другими госорганами.
Атамбаев также обсудил с Усеновым ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития республики на период до 2040 года.
Президент дал ряд поручений по должному контролю и обеспечению своевременной и качественной реализации намеченных в стране важных проектов в различных областях.

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