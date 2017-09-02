Атамбаев и Усенов обсудили ход работы по разработке стратегии развития КР до 2040 года

2 сентября 2017, 11:51 Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 сентября, принял руководителя своего аппарата Алмазбека Усенова. В ходе встречи был обсужден ход выполнения поручений президента, касающихся ключевых направлений реализации в стране стратегических задач в тесном взаимодействии с другими госорганами.

Атамбаев также обсудил с Усеновым ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития республики на период до 2040 года.

Президент дал ряд поручений по должному контролю и обеспечению своевременной и качественной реализации намеченных в стране важных проектов в различных областях.