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В Нигерии около 20 человек стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-nigerii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445905-ru.html

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2 сентября 2017, 11:55       Комментарии

Бишкек, 2.09.17 /Кабар/. 18 человек погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Рейтер.
Нападение было совершенно в пятницу под покровом ночи. Вооруженные ножами неизвестные напали на жителей населенного пункта Банки в 130 километрах от города Майдугури, в результате чего 18 человек погибли.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране, пишет РИА Новости.
Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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