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Новости Кыргызстана

Атамбаев и Усенов обсудили ход работы по разработке стратегии развития КР до 2040 годаАтамбаев и Усенов обсудили ход работы по разработке стратегии развития КР до 2040 годаПопавшие в ДТП под Оренбургом кыргызстанцы получили травмы средней тяжестиПопавшие в ДТП под Оренбургом кыргызстанцы получили травмы средней тяжести

А.Атамбаев принял руководителя своего Аппарата А.Усенова

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445904-ru.html

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В Оше порядка 15 тысяч человек приняли участие на праздничном Айт намазе (фоторепортаж)

2 сентября 2017, 11:48       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 2 сентября принял руководителя своего Аппарата Алмазбека Усенова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В ходе встречи был обсужден ход выполнения поручений президента, касающихся ключевых направлений реализации в стране стратегических задач в тесном взаимодействии с другими государственными органами", - говорится в сообщении.
Также был обсужден ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года.
А.Атамбаев дал ряд поручений по контролю и обеспечению своевременной и качественной реализации намеченных в стране важных проектов в различных областях.

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