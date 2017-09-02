А.Атамбаев принял руководителя своего Аппарата А.Усенова

2 сентября 2017, 11:48 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 2 сентября принял руководителя своего Аппарата Алмазбека Усенова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи был обсужден ход выполнения поручений президента, касающихся ключевых направлений реализации в стране стратегических задач в тесном взаимодействии с другими государственными органами", - говорится в сообщении.

Также был обсужден ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года.

А.Атамбаев дал ряд поручений по контролю и обеспечению своевременной и качественной реализации намеченных в стране важных проектов в различных областях.