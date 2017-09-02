10 мыслей о медиках, играх и слонах имидж-консультанта Зухры Табалдиевой

2 сентября 2017, 11:25 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Зухра Табалдиева

имидж-консультант, дизайнер

Я – душа, которая попала в женское тело, и нужно соответствовать. Самое главное, что я женщина и нужно выполнять женскую функцию, нести эту женскую энергию в мир.

Моя жизненная позиция: я женщина, которая несет красоту в этот мир. Красоту во всем – в работе, дома, везде.

Очень часто наше окружение влияет на то, кем мы являемся. Я из семьи медиков, поэтому я врач-стоматолог по образованию с красным дипломом. Но душа всегда требовала творчества.

Сначала я пошла в модельное агентство. Собственно, оттуда и перешло это все в занятие стилем, имидж-консультациями.

Я имидж-консультант, а дизайн – это так, хобби.

Наверное, вся эта сфера деятельности, работа – это игра. Я не считаю, что женщина должна строить здания, завоевывать мир. Все-таки она женщина, ее главная функция – это материнство и сохранение семейного очага. Остальное все для меня хобби.

Я очень рада за тех людей, кто этой сферой деятельности может заработать деньги в Кыргызстане. У меня такой задачи не было, наверное, может, поэтому я к этому легко отношусь.

У меня путь тернистый. Я перешла с одного пути на другой и мне очень тяжело, потому что те установки, которые были на первом пути, абсолютно противоположны второму, моему нынешнему пути.

Я учусь вспоминать себя той, которой я пришла в этот мир, для чего я сюда пришла.

Человек – это картина, а одежда – это рамка. И вот нужно стремиться к этому. Ошибка многих женщин, когда они смотрят журналы или блогеров, когда нам подается одежа, как картина, а человек уже не важен.

Я бы, наверное, жила отлично там, где люди живут по расписанию. Но и здесь мне тоже очень хорошо.

Я учусь позволять происходить в своей жизни спонтанным моментам, но в основном все расписано с утра до вечера. Так мне удобно, мне так комфортно жить.

Я не могу быть руководителем. Все-таки руководитель должен обладать жесткостью, должен уметь выстроить границы правильно. У меня этого нет. Я очень мягкая и лояльная.

Что такое свобода? Наверное, когда ты можешь выразить свои искренние чувства, искренние мысли, то, что скрыто глубоко в душе своим близким людям.

У меня цель – получать удовольствие в этой жизни. Любыми путями, которые я могу себе позволить.

Я очень загорающийся человек, мне очень многое хочется сделать. Я говорю так: слона нужно кушать по кусочку. Понемножку в день, каждый раз капает маленькая капля, которая точит камень.