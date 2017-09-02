Идет работа по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

2 сентября 2017, 11:31 Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков поручил начать проведение внутригосударственных процедур по подготовке промежуточного Договора между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.

Отметим, что с 21 по 26 августа в г. Бишкек и с 27 по 31 августа в г. Ташкент состоялись встречи Рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Об итогах состоявшихся переговоров специальный представитель Правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя Аппарата ПКР Курбанбай Искандаров доложил Сапару Исакову.

На встречах обсуждались вопросы по подготовке промежуточного Договора между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе. По итогам встреч подписан соответствующий протокол.