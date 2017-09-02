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В России за подложную миграционную карту могут оштрафовать кыргызстанца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365676_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445901-ru.html

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2 сентября 2017, 11:41       Комментарии

Гражданина Кыргызстана могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей за подложную миграционную карту. Об этом сообщает прокуратура Хангаласского района Российской Федерации.
Уголовное дело относительно гражданина КР направлено в суд. Установлено, что кыргызстанец в мае текущего года предъявил сотрудникам ОМВД РФ по Хангаласскому району подложную миграционную карту. В ходе проверки было выявлено, что данные о въезде этого гражданина на территорию РФ отсутствуют.
По статье 327 часть 3 УК РФ "Использование заведомо подложного документа" предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет.

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