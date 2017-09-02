В Баткенской области проводится рейд "Внимание дети"

2 сентября 2017, 11:22 Комментарии

Ош, 02.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На территории Баткенской области для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с детьми проводится рейд "Внимание дети". Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

Рейд будет продолжаться с 21 августа до 20 сентября 2017. За 8 месяцев 2017 года в Баткенской области зафиксированы 38 ДТП с участием несовершеннолетних, вследствие которых погибли 8 детей и 42 детей получили травмы различной тяжести.

Для предотвращения ДТП с участием детей сотрудниками патрульной милиции Баткенской области проводятся профилактические мероприятия с местным населением, с родителями детей, с водителями транспортных средств. В школах проводятся семинары для детей, где обучают их соблюдать правила дорожного движения и безопасности во время пересечения улиц. Также на центральных улицах вывешены щиты с призывами соблюдать правила дорожного движения.