В Иране 12 школьниц погибли при аварии автобуса

2 сентября 2017, 11:11 Комментарии

В юго-западной иранской провинции Фарс перевернулся автобус со школьницами. Видео с места событий публикует Ruptly.

Они ехали в города Шираз, чтобы принять участие в культурном и спортивном мероприятии. Из-за аварии погибли 12 девочек, 33 получили ранения. Несколько человек находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. "Я проснулась от того, что дети кругом кричали. Все пытались выбежать из автобуса", - рассказала журналистам одна из девочек.