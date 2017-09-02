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В Баткенской области проводится рейд "Внимание дети"В Баткенской области проводится рейд "Внимание дети"Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероидМимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

В Иране 12 школьниц погибли при аварии автобуса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365674_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445898-ru.html

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Шесть граждан Кыргызстана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом

2 сентября 2017, 11:11       Комментарии

В юго-западной иранской провинции Фарс перевернулся автобус со школьницами. Видео с места событий публикует Ruptly.
Они ехали в города Шираз, чтобы принять участие в культурном и спортивном мероприятии. Из-за аварии погибли 12 девочек, 33 получили ранения. Несколько человек находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. "Я проснулась от того, что дети кругом кричали. Все пытались выбежать из автобуса", - рассказала журналистам одна из девочек.

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