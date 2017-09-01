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За минувшее лето в РФ не допущено более 5300 тонн продукции фермеров из ЦА

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365659_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445897-ru.html

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2 сентября 2017, 10:39       Комментарии

Более 5300 тонн подкарантинной продукции не допущено к ввозу на территорию Новосибирской области с начала лета 2017 года.
657,8тонн подкарантинной продукции происхождением из республик Кыргызстан, Казахстан, Узбекистани Таджикистан задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" в августе текущего года. Продукция следовала автомобильным транспортом из республик Казахстан и Кыргызстан для реализации в Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Хабаровске, Новокузнецке, Улан-Удэ.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которых былидыни, виноград, арбузы, персики, нектарины, сливы, гранаты, орехи, репчатый лук, острый и сладкий перец, а также сено следовали в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере либо с недействительным фитосанитарным сертификатом.
В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всей продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям по месту выбытия.
В целом за три летних месяца 2017 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области возвращено на территорииреспублик Казахстан и Кыргызстан отправителям из республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан и Таджикистан 5 336,4 тонн подкарантинной продукции.

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