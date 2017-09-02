В Кыргызстане стали чаще ходить по барам и меньше — в гостиницы

2 сентября 2017, 10:24 Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. В Кыргызстане упал объем оборота гостиниц, сообщается в обзоре Нацстаткома о социально-экономическом положении страны за январь-июль 2017 года.

Так, согласно данным Нацстата за семь месяцев текущего года, объем услуг гостиниц и других мест краткосрочного проживания (в том числе туристов) составил почти 1,3 миллиарда сомов, тогда как за аналогичный период 2016-го этот показатель превышал полтора миллиарда.

Объем услуг ресторанов, баров и других точек общепита составил 8 миллиардов 177 миллионов сомов, что на 700 миллионов больше, чем за январь-июль прошлого года.

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