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В Кыргызстане стали чаще ходить по барам и меньше — в гостиницы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445896-ru.html

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2 сентября 2017, 10:24       Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. В Кыргызстане упал объем оборота гостиниц, сообщается в обзоре Нацстаткома о социально-экономическом положении страны за январь-июль 2017 года.
Так, согласно данным Нацстата за семь месяцев текущего года, объем услуг гостиниц и других мест краткосрочного проживания (в том числе туристов) составил почти 1,3 миллиарда сомов, тогда как за аналогичный период 2016-го этот показатель превышал полтора миллиарда.
Объем услуг ресторанов, баров и других точек общепита составил 8 миллиардов 177 миллионов сомов, что на 700 миллионов больше, чем за январь-июль прошлого года.
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