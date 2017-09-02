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Полицейские США поиздевались над отказавшейся нарушать закон медсестрой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365672_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445895-ru.html

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2 сентября 2017, 9:52       Комментарии

Полицейские из штата Юта (США) силой выволокли из здания больницы медсестру и заковали ее в наручники, поскольку та отказалась нарушать закон и брать кровь пациента без должных на то оснований. Об этом сообщает New York Post.
На видео, которое показывалось адвокатом медсестры, видно: сначала она спокойно объясняет полицейским, что не может взять кровь у пациента без сознания. По ее словам, для взятия биоматериала могут быть три основания: согласие пациента, ордер, или если пациент находится под домашним арестом. Полицейские настаивают на своем, затем мужской голос предупреждает их, что угрожать медсестре - ошибка.
Это выводит из себя одного из патрульных - он выволакивает женщину на улицу и надевает на нее наручники. Ее силой сажают в служебную машину. Она кричит, но это не производит на стражей порядка никакого эффекта.
Информации об обращении в суд не поступало, представители медсестры ведут переговоры с полицейским департаментом о досудебном урегулировании. Представители больницы всецело поддержали медсестру, офицер, издевавшийся над ней, временно отстранен от службы.

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