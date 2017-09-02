61-е заседание Алтаистической конференции пройдет в 2018 году в Кыргызстане

2 сентября 2017, 10:09 Комментарии

По итогам 60-й ежегодной Международной Алтаистической Конференции (PIAC), прошедшей с 27 августа по 1 сентября в г. Шекешфехервар (Венгрия), принято решение провести очередную конференцию в следующем году в Кыргызской Республике.

PIAC - площадка, объединяющая ученых-алтаистов из разных стран, была создана 4 сентября 1957 года в Мюнхене на 24-м Международном конгрессе востоковедов. С 1963 года у PIAC появилась традиция избирать президента в лице ученого, принимающего следующую встречу.

Генеральный секретарь PIAC, профессор Барбара Келлнер-Хейнкеле (Германия) и действующий председатель профессор Акош Апотоцки (Венгрия) передали на 2018 год руководство организацией форума профессору, доктору исторических наук Сынару Алымкуловой из Кыргызского Государственного Университета им. И. Арабаева.

Идея приглашения PIAC была озвучена во время проведения инициированного Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым Международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", и представлена членам PIAC советником главы государства Мирой Карыбаевой.

61-я Конференция будет проведена в Кыргызской Республике в дни III Всемирных Игр Кочевников.

Традиционные ежегодные встречи в рамках PIAC дают возможность специалистам обсудить результаты научных исследований в области изучения языков, культур и наследия народов алтайской цивилизации.

В работе 60-й Конференции PIAC принимали участие более 40 ученых из Венгрии, Германии, Китая, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Польши, Российской Федерации, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции, Японии.