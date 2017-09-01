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Кок-бору: "Достук" завоевал Кубка президента Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365668_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445893-ru.html

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2 сентября 2017, 9:40       Комментарии

Команда "Достук" из Оша стала победителем республиканского турнира - Кубка президента Кыргызстана по кок-бору. Отметим, в этом году кубок прошел на ипподроме Чолпон-Аты Иссык-Кульской области.
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в финале встретились команда "Достук" из Оша и "Мурас" из Таласа. Первый тайм закончился нулевой ничьей, а во второй половине матча счет открыл Манас Ниязов и вперед вышли ошане - 1:0.
Но вскоре таласцы сравняли счет, отличился Чубак Нурманбетов, К концу тайма команды обменялись голами и счет стал 2:2.
В заключительной 20-минутке ошане смогли дважды забросить тушу козла в "тай-казан" (ворота), на что мурасовцы ответили лишь одним голом и тем самым "Достук" выиграл матч со счетом 4:3.
Помимо Кубка президента Кыргызстана южная команда получила денежный приз 500 тыс. сомов. За второе место "Мурас" был вознагражден суммой 250 тыс. сомов, а бронзовому призеру команде "Биримдик" (Чуйская область) досталось 100 тыс. сомов.
Лучшим игроком турнира признан Байыш Ниязов ("Достук"), а также лошадей лучшим стал "Геркулес".
Напомним, за кубок боролись 11 команд, поделенных на 4 группы.
Отметим, обладателем Кубка президента прошлого года является команда "Талас" из одноименной области, которая в финале выиграла ошский "Достук" и стала трехкратным обладателем Кубка президента КР.

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