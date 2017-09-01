Кок-бору: "Достук" завоевал Кубка президента Кыргызстана

2 сентября 2017, 9:40 Комментарии

Команда "Достук" из Оша стала победителем республиканского турнира - Кубка президента Кыргызстана по кок-бору. Отметим, в этом году кубок прошел на ипподроме Чолпон-Аты Иссык-Кульской области.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в финале встретились команда "Достук" из Оша и "Мурас" из Таласа. Первый тайм закончился нулевой ничьей, а во второй половине матча счет открыл Манас Ниязов и вперед вышли ошане - 1:0.

Но вскоре таласцы сравняли счет, отличился Чубак Нурманбетов, К концу тайма команды обменялись голами и счет стал 2:2.

В заключительной 20-минутке ошане смогли дважды забросить тушу козла в "тай-казан" (ворота), на что мурасовцы ответили лишь одним голом и тем самым "Достук" выиграл матч со счетом 4:3.

Помимо Кубка президента Кыргызстана южная команда получила денежный приз 500 тыс. сомов. За второе место "Мурас" был вознагражден суммой 250 тыс. сомов, а бронзовому призеру команде "Биримдик" (Чуйская область) досталось 100 тыс. сомов.

Лучшим игроком турнира признан Байыш Ниязов ("Достук"), а также лошадей лучшим стал "Геркулес".

Напомним, за кубок боролись 11 команд, поделенных на 4 группы.

Отметим, обладателем Кубка президента прошлого года является команда "Талас" из одноименной области, которая в финале выиграла ошский "Достук" и стала трехкратным обладателем Кубка президента КР.