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Премьер-министр поручил обеспечить пожарную безопасность в Ботаническому саду БишкекаПремьер-министр поручил обеспечить пожарную безопасность в Ботаническому саду Бишкека

В Бишкеке убили мужчину из-за телефона — подозреваемый задержан

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445890-ru.html

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2 сентября 2017, 1:38       Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. В Бишкеке убили 50-летнего мужчину, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан источник в милиции.
В ночь на 2 сентября оперативникам сообщили, что в одной из столичных квартир находится преступник.
"Позвонили друзья подозреваемого. Они сидели вместе - два друга и он. Его задержали. В отделении признался, что совершил убийство", - сообщил собеседник.
57-летний подозреваемый рассказал, что пошёл на преступление потому, что они с погибшим "не поделили телефон".
"Он убил его железным прутом и закопал на окраине города. Сейчас тело ищут. Подозреваемый работает со следствием", - добавил источник.
По предварительным данным, ранее он был судим пять раз. Помимо прочего, отбыл срок за убийство.
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