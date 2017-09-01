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Желаю удачи брату Сапару — Стивен Сигал поздравил Исакова с премьерствомЖелаю удачи брату Сапару — Стивен Сигал поздравил Исакова с премьерством

Премьер-министр поручил обеспечить пожарную безопасность в Ботаническому саду Бишкека

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445889-ru.html

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Премьер-министр в День знаний посетил школу, в которой учился

1 сентября 2017, 23:56       Комментарии

За последний месяц в Ботаническом саду произошло 8 пожаров, сгорело несколько гектаров сухотравья. Об этом сказал премьер-министр Сапар Исаков во время совещания. "Я поручил в течение трех дней предоставить мне результаты полного расследования в отношении руководства сада, руководства Академии наук КР и всех причастных к халатному отношению к саду. По результатам расследования все виновные понесут наказание", - сказал премьер.
Он также отметил, что Ботанический сад - это не только одна из главных достопримечательностей столицы, но и важный объект науки и природное богатство не только страны, но и Центральной Азии.
"В сложившейся ситуации мы рискуем потерять все природное разнообразие сада, это уникальные виды деревьев и кустарников. Мы также ставим под угрозу жизнь горожан, проводящих время в саду. Это недопустимо", - отметил С.Исаков.

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