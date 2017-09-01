Премьер-министр поручил обеспечить пожарную безопасность в Ботаническому саду Бишкека

1 сентября 2017, 23:56 Комментарии

За последний месяц в Ботаническом саду произошло 8 пожаров, сгорело несколько гектаров сухотравья. Об этом сказал премьер-министр Сапар Исаков во время совещания. "Я поручил в течение трех дней предоставить мне результаты полного расследования в отношении руководства сада, руководства Академии наук КР и всех причастных к халатному отношению к саду. По результатам расследования все виновные понесут наказание", - сказал премьер.

Он также отметил, что Ботанический сад - это не только одна из главных достопримечательностей столицы, но и важный объект науки и природное богатство не только страны, но и Центральной Азии.

"В сложившейся ситуации мы рискуем потерять все природное разнообразие сада, это уникальные виды деревьев и кустарников. Мы также ставим под угрозу жизнь горожан, проводящих время в саду. Это недопустимо", - отметил С.Исаков.