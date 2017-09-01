Желаю удачи брату Сапару — Стивен Сигал поздравил Исакова с премьерством

1 сентября 2017, 22:51 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Знаменитый актер Стивен Сигал на своей странице в соцсетях 31 августа поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра.

25 августа Исаков был выбран премьер-министром, а на следующий день его назначение на этот пост утвердил президент.

"Отличные новости - мой дорогой друг Сапар Исаков только что стал премьер-министром Кыргызстана. Уверен, что благодаря его высокому интеллекту и работоспособности Кыргызстан станет еще лучше. Я желаю моему брату Сапару удачи! У Кыргызстана удивительное будущее!", - написал актер.

Стивен Сигал верхом на коне и одеянии, похожем на доспехи, открыл парад участников II Всемирных игр кочевников, которые проходили в 2016 году.

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