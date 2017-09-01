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Новости Кыргызстана

Кыргызстанцы отпраздновали День независимости в Катаре (фото)Кыргызстанцы отпраздновали День независимости в Катаре (фото)

Желаю удачи брату Сапару — Стивен Сигал поздравил Исакова с премьерством

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445886-ru.html

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1 сентября 2017, 22:51       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Знаменитый актер Стивен Сигал на своей странице в соцсетях 31 августа поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра.
25 августа Исаков был выбран премьер-министром, а на следующий день его назначение на этот пост утвердил президент.
"Отличные новости - мой дорогой друг Сапар Исаков только что стал премьер-министром Кыргызстана. Уверен, что благодаря его высокому интеллекту и работоспособности Кыргызстан станет еще лучше. Я желаю моему брату Сапару удачи! У Кыргызстана удивительное будущее!", - написал актер.
Стивен Сигал верхом на коне и одеянии, похожем на доспехи, открыл парад участников II Всемирных игр кочевников, которые проходили в 2016 году.
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