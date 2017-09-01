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Исаков поручил начать проведение внутригосударственных процедур по подготовке промежуточного Договора о кыргызско-узбекской границе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445885-ru.html

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Рабочие группы правительств Кыргызстана и Узбекистана согласовали проект договора о госгранице

1 сентября 2017, 22:18       Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил начать проведение внутригосударственных процедур по подготовке промежуточного Договора между КР и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Отметим, что с 21 по 26 августа 2017 года в городе Бишкек (Кыргызская Республика) и с 27 по 31 августа 2017 года в городе Ташкент (Республика Узбекистан) состоялись встречи Рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Об итогах состоявшихся переговоров специальный представитель правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Курбанбай Искандаров доложил премьеру Исакову.
На встречах обсуждались вопросы по подготовке промежуточного Договора между КР и Руз о кыргызско-узбекской государственной границе. По итогам встреч подписан соответствующий протокол.
Исаков дал соответствующие поручения по проведению внутригосударственных процедур по подготовке промежуточного Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе.

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