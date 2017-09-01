Премьер С.Исаков поручил обеспечить максимальную пожарную безопасность в Ботсаде г. Бишкек

1 сентября 2017, 21:11 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. "За последний месяц в Ботаническом саду произошло 8 пожаров, сгорело несколько гектаров сухотравья. Жители города оправданно возмущены тем, почему городские службы и руководство парка не могут обеспечить пожарную безопасность. Я поручил в течение трех дней представить мне результаты полного расследования в отношении руководства сада, руководства Академии наук КР и всех причастных к халатному отношению к саду. По результатам расследования все виновные понесут наказание", - сказал Премьер-министр Сапар Исаков во время совещания, сообщает пресс-служба Правительства КР.

Он также отметил, что Ботанический сад – это не только одна из главных достопримечательностей столицы, но и важный объект науки и природное богатство не только страны, но и Центральной Азии.

"В сложившейся ситуации мы рискуем потерять все природное разнообразие сада, это уникальные виды деревьев и кустарников. Мы также ставим под угрозу жизнь горожан, проводящих время в саду. Это недопустимо", - отметил Сапар Исаков.