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На двух бишкекских улицах и в одном микрорайоне не будет света 2 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445883-ru.html

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1 сентября 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. В субботу, 2 сентября, возможны сбои в энергоснабжении на двух бишкекских улицах и в нескольких домах в 8-м микрорайоне, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
<ul> <li>С 9.00 до 17.00 света не будет в домах №28-30 и 31б в восьмом микрорайоне. Причина - капремонт на трансформаторной подстанции;</li> <li>с 9.00 до 18.00 отключат подачу электроэнергии на улицах Ахунбаева и Бакаева. Причина - профилактические работы на подстанции "Айни".</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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