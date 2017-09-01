Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В жилмассивах Ак-Орго и Ынтымак 4 сентября возможны отключения электроэнергииВ жилмассивах Ак-Орго и Ынтымак 4 сентября возможны отключения электроэнергии

Куда ушли миллионы по проекту обеспечения Оша водой, выяснит милиция

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445882-ru.html

Похожие новости

Рабочие группы правительств Кыргызстана и Узбекистана согласовали проект договора о госгранице

Премьер Исаков поручил ускорить разработку проекта по обеспечению чистой питьевой водой г.Ош

Мэр, милиция и 30 тысяч верующих. Как прошел Курман айт

2 тыс. милиционеров обеспечивали безопасность на праздничном айт намазе на Старой площади

Кыргызстан одним из приоритетных направлений развития страны определил обеспечение энергобезопасности, - Ч.Султанбекова

1 сентября 2017, 20:17       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков поручил правоохранительным органам найти виновных в халатной реализации проекта обеспечения Оша питьевой водой, сообщили в пресс-службе правительства.
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сапар Исаков поручил правоохранительным органам найти виновных в халатной реализации проекта по обеспечению Оша питьевой водой Исакову доложили, что проект стартовал в 2012 году, всего было выделено 11,8 миллиона долларов. Первым компонентом программы значилось строительство водоочистной галереи, но ответственные лица не справились с этой задачей.
Премьер назвал этот факт недопустимым и поручил правоохранительным органам провести детальное расследование халатной реализации проекта.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум