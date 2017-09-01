Куда ушли миллионы по проекту обеспечения Оша водой, выяснит милиция

1 сентября 2017, 20:17 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков поручил правоохранительным органам найти виновных в халатной реализации проекта обеспечения Оша питьевой водой, сообщили в пресс-службе правительства.

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сапар Исаков поручил правоохранительным органам найти виновных в халатной реализации проекта по обеспечению Оша питьевой водой Исакову доложили, что проект стартовал в 2012 году, всего было выделено 11,8 миллиона долларов. Первым компонентом программы значилось строительство водоочистной галереи, но ответственные лица не справились с этой задачей.

Премьер назвал этот факт недопустимым и поручил правоохранительным органам провести детальное расследование халатной реализации проекта.

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