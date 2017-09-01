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Дождей не ожидается — погода по Кыргызстану на 2 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445880-ru.html

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1 сентября 2017, 19:05       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. В субботу, 2 сентября, осадков в республике не будет, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, ожидается западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.
В Чуйской области ночная температура составит 14-19 градусов тепла, дневная +29...+34.
В Таласской области ночью будет +9...+14, днем от 28 до 33 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов со знаком "плюс", днем +29...+34.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 10-15 тепла, днем +22...+27.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 24-29 градусов.
В Оше ночью 17-19 выше нуля, днем +32...+34.
В Бишкеке ночью +16...+18, днем прогнозируется 32-34 градуса тепла.
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