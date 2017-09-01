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В Оше бывший спикер нижней палаты ЖК передал свой дом под детсад

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445879-ru.html

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Слепого британца год судили за просмотр детского порно

1 сентября 2017, 19:23       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Общественный деятель, бывший спикер Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Абдыганы Эркебаев передал свой дом в Чон-Алае под детский сад, сообщил глава Жекендиевского айыльного аймака Нургазы Акматов.
Дом находится в селе Кара-Тейит данного аймака Чон-Алайского района Ошской области.
"Сегодня, в День знаний, общественный деятель лично передал под детский сад свой дом, в котором имеется пять комнат. В настоящее время идет работа по переводу жилья на баланс айыл окмоту", - рассказал Акматов.
В селе проживает около 300 семей.
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