В Оше бывший спикер нижней палаты ЖК передал свой дом под детсад

1 сентября 2017, 19:23 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Общественный деятель, бывший спикер Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Абдыганы Эркебаев передал свой дом в Чон-Алае под детский сад, сообщил глава Жекендиевского айыльного аймака Нургазы Акматов.

Дом находится в селе Кара-Тейит данного аймака Чон-Алайского района Ошской области.

"Сегодня, в День знаний, общественный деятель лично передал под детский сад свой дом, в котором имеется пять комнат. В настоящее время идет работа по переводу жилья на баланс айыл окмоту", - рассказал Акматов.

В селе проживает около 300 семей.

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