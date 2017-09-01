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За 5 лет в Кыргызстане сократился выпуск газет и журналовЗа 5 лет в Кыргызстане сократился выпуск газет и журналов

Султан, король и несколько президентов поздравили кыргызстанцев с Курман айтом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445878-ru.html

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Атамбаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Назарбаев поздравил Президента Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 18:48       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Пять президентов, король Саудовской Аравии и султан Омана поздравили президента Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев со священным праздником Курман айт, сообщается на сайте главы КР.
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана - дальнейшего развития и процветания.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также пожелал кыргызскому коллеге крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана - благополучия.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Зайид Аль Нахаян направил послание со следующим содержанием: "Прошу Всемогущего Аллаха, чтобы этот праздник принес вам счастье, крепкое здоровье, а дружескому народу благ и процветания, как и нашей арабской и исламской Умме славы и величия".
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании выразил уверенность в том, что дружественные отношения между двумя странами и впредь будут развиваться в русле коренных интересов народов обеих республик.
Поздравил кыргызстанцев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведем их на качественно новый уровень", - говорится в послании главы Узбекистана.
Поздравительные телеграммы направили также султан Омана Кабус бин Саид, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Зайид Аль Нахаян и глава Алжира Абдель Азиз Бутефлика.
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