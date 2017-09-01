Согласовано описание 80 процентов кыргызско-узбекской границы

1 сентября 2017, 18:02 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан согласовали проект договора об узбекско-кыргызской государственной границе, он включает 80 процентов от общей линии, сообщается на сайте правительства РУз.

21-31 августа 2017 года сначала в Бишкеке, а затем в Ташкенте состоялись встречи рабочей группы правительственной делегации РУз и топографо-землеустроительной рабочей группы Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

"Стороны обсудили и согласовали проект договора об узбекско-кыргызской государственной границе на согласованную протяженность, что составляет 80 процентов от общей линии, а также подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу", - говорится в сообщении.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1 378 километров, из них описано уже 1 058. На сегодня несогласованными остаются 324 километра на 58 земельных участках.

По итогам визита премьер-министра РУз Абдуллы Арипова в Бишкек 16 августа стороны сообщили, что договорились описать 1 170,53 километра границы, которые решено включить в промежуточный договор о кыргызско-узбекской госгранице. Это и есть 80 процентов границы.

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