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Согласовано описание 80 процентов кыргызско-узбекской границы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445876-ru.html

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1 сентября 2017, 18:02       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан согласовали проект договора об узбекско-кыргызской государственной границе, он включает 80 процентов от общей линии, сообщается на сайте правительства РУз.
21-31 августа 2017 года сначала в Бишкеке, а затем в Ташкенте состоялись встречи рабочей группы правительственной делегации РУз и топографо-землеустроительной рабочей группы Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.
"Стороны обсудили и согласовали проект договора об узбекско-кыргызской государственной границе на согласованную протяженность, что составляет 80 процентов от общей линии, а также подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу", - говорится в сообщении.
Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1 378 километров, из них описано уже 1 058. На сегодня несогласованными остаются 324 километра на 58 земельных участках.
По итогам визита премьер-министра РУз Абдуллы Арипова в Бишкек 16 августа стороны сообщили, что договорились описать 1 170,53 километра границы, которые решено включить в промежуточный договор о кыргызско-узбекской госгранице. Это и есть 80 процентов границы.
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