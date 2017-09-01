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С площади Ала - Тоо и центральных улиц вывезли 48 кубометров мусора

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365664_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445875-ru.html

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1 сентября 2017, 17:25       Комментарии

Сотрудники предприятия "Тазалык" вывезли с центральной площади Ала - Тоо и ближайших улиц 48 кубический метров мусора после празднования Дня независимости. Об этом сообщает столичная мэрия.
Всего для уборки последствий праздника вышли 72 рабочих, 8 единиц спецтехники, 3 поливные машины. В день праздника были установлены 20 больших контейнеров для сбора мусора и 18 пластиковых урн. Сообщается, что уборка началась сразу же после окончания салюта, что бы как можно скорее подготовить улицу к празднованию Курман айта и Дня знаний.
Уборка прошлась по всей территории Ала-тоо, затем площадь омыли поливальной машиной. Сотрудники "Тазалык" также разобрали сцену и ограждения, сооруженные для праздничного мероприятия.

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