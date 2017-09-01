С площади Ала - Тоо и центральных улиц вывезли 48 кубометров мусора

1 сентября 2017, 17:25 Комментарии

Сотрудники предприятия "Тазалык" вывезли с центральной площади Ала - Тоо и ближайших улиц 48 кубический метров мусора после празднования Дня независимости. Об этом сообщает столичная мэрия.

Всего для уборки последствий праздника вышли 72 рабочих, 8 единиц спецтехники, 3 поливные машины. В день праздника были установлены 20 больших контейнеров для сбора мусора и 18 пластиковых урн. Сообщается, что уборка началась сразу же после окончания салюта, что бы как можно скорее подготовить улицу к празднованию Курман айта и Дня знаний.

Уборка прошлась по всей территории Ала-тоо, затем площадь омыли поливальной машиной. Сотрудники "Тазалык" также разобрали сцену и ограждения, сооруженные для праздничного мероприятия.