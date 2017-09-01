За парты сели 16 тысяч первоклашек в Бишкеке

1 сентября 2017, 17:32 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. В Бишкеке в первый класс поступили 16 тысяч детей, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе мэрии.

© пресс-служба мэрии города Бишкек В Бишкеке в первый класс поступили 16 тысяч детей В День знаний 97 муниципальных школ приняли 141 тысячу 136 учащихся.

Кроме того, в микрорайоне "Джал" открылись двери школы "Достук". Она примет 1 тысячу 310 учеников. Школа оснащена современной оргтехникой, имеет все условия для обучения и физического развития школьников.

Торжественно открыли школу и в жилмассиве "Калыс Ордо". Она рассчитана на 660 учебных мест.

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