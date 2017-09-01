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За парты сели 16 тысяч первоклашек в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445874-ru.html

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1 сентября 2017, 17:32       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. В Бишкеке в первый класс поступили 16 тысяч детей, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе мэрии.
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