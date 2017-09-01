Лидер Узбекистана поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 16:59 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт.

"Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведим их на качественно новый уровень", - отмечено в послании Президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев пожелал Алмазбеку Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.