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Новости Кыргызстана

С площади Ала-Тоо вывезли 8 грузовиков мусора после праздникаС площади Ала-Тоо вывезли 8 грузовиков мусора после праздника

Лидер Узбекистана поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365665_li...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445873-ru.html

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Назарбаев поздравил Президента Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

Узбекистан отмечает День независимости и Курбан-байрам

1 сентября 2017, 16:59       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт.
"Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведим их на качественно новый уровень", - отмечено в послании Президента Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзиёев пожелал Алмазбеку Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

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