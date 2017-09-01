Президент Узбекистана назвал важнейшие направления внешней политики

1 сентября 2017, 16:28 Комментарии

Бишкек, 01.09.17 /Кабар/. По случаю торжественного мероприятия, посвященного 26-ой годовщине независимости страны, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о ходе реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, сообщило агентства "Казинформ" из Ташкента.

Выступая во Дворце международных форумов, Президент РУ отметил значительные достижения страны за период независимости, а также роль принятой новой Стратегии в жизни каждого узбекистанца.

"В этой Стратегии в качестве основных направлений определены совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы, дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, продолжение глубоко продуманной внешней политики, основанной на принципах конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Ш.Мирзиёев.

Кроме того, им было отмечено, что в рамках программ социально-экономического развития начата реализация многих проектов, возводятся современные высокотехнологичные заводы и фабрики, создаются новые рабочие места. Осуществляются структурные преобразования в сфере сельского хозяйства.

"Осуществляется большая работа по улучшению сложившегося положения дел в социальных сферах, особенно в тех, которые вызывают у людей наибольшие нарекания - здравоохранение, образование, обеспечение населения природным газом, электроэнергией и питьевой водой, в сфере коммунальных услуг, дорожном строительстве, деятельности органов внутренних дел. В целях решения острой и актуальной проблемы обеспечения населения доступным жильем принята отдельная программа, рассчитанная на 2017-2021 годы. В соответствии с ней в городах будут построены 1136 многоэтажных домов, а в сельской местности более 100 тысяч домов по обновленным типовым проектам. В центре внимания находится задача поднять на новый уровень деятельность парламента и таких важных институтов гражданского общества, как политические партии и общественные организации", - добавил он.

В завершении своего выступления президент подчеркнул, что во внешней политике Узбекистана важнейшим направлением останется развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с государствами дальнего и ближнего зарубежья, прежде всего, с центральноазиатскими странами.