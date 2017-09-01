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Премьер Кыргызстана принял участие в открытии новых объектов в Оше

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445871-ru.html

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1 сентября 2017, 16:31       Комментарии

Ош, 01.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В г.Ош 31 августа в рамках праздничных мероприятий к 26-летию Дня независимости Кыргызской Республики состоялось открытие нового моста через реку Ак-Буура и социальных объектов спортивного назначения.
В церемонии открытия объектов приняли участие Премьер-министр КР Сапар Исаков, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, аксакалы, жители города.
В своей приветственной речи Айтмамат Кадырбаев отметил, что строительство мостов в Оше является решением больших инфраструктурных задач, в том числе строительство в спортивных объектов: дорогу и велодорогу по улице Сай-Бою протяженностью 2,6 км, которая пролегает от пересечения с улицей Нурматова до парка имени А.Навои, футбольной Академии ФИФА, спортинтернат городской школы бокса и тяжелой атлетики.
По словам А.Кадырбаева, в будущем в данном районе будет построен спортивный городок, в котором будут созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов международного уровня.
Также градоначальник уточнил, что здесь же, над рекой Ак-Буура будет построен подиум, аналогов которому нет в Центральной Азии. С его завершением в данном месте будут созданы все необходимые условия для проведения городских культурных мероприятий, модных показов, концертных программ.
Премьер-министр КР Сапар Исаков выразил благодарность руководству мэрии города Ош за надлежащий контроль над качеством и своевременным завершением строительных работ и эффективным использованием финансовых средств.
"Сегодня мы изо дня в день наблюдаем устойчивое развитие города Ош. Я хочу, чтобы в ближайшем будущем он стал одним из самых передовых городов в Центральной Азии", — заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков 31 августа, во время открытия моста на улице Сай-Бою города Ош.
Глава Правительства отметил, что свидетельством планомерного развития города является строительство социальных и инфраструктурных объектов, открытие дипломатических представительств и налаживание авиасообщения со странами ближнего и дальнего зарубежья.
"Я уверен, что в ближайшие пять лет в Оше произойдут еще больше значительных, позитивных изменений. Будет реализован проект "Умный город", в рамках которого предусмотрено улучшение дорожной инфраструктуры на улицах города. Все это будет выполнено в ближайшем будущем", — подчеркнул Сапар Исаков.
Кроме того Глава Правительства ознакомился с проектами по строительству других социальных, спортивных и инфраструктурных объектов города Ош и осмотрел новое здание спортивной школы-интерната. Данная школа была построена за счет средств республиканского бюджета и рассчитана на 50 учебных мест.
Напомним, длина нового моста, соединившего улицы Сай-Бою и Тилеке-Баатыра составляет 45 м, ширина – 15 м. Тендерная стоимость строительства составляет 21,2 млн.сомов.
Говая дорога и велодорога по улице сай-Бою от пересечения с уоицей Нурматова до парка Навои протяженностью 2,6 км. Тендерная стоимость строительства дороги и велодороги составила 45 млн. Сомов.
Здание спортивной школы-интерната бокса и тяжелой атлетики общей площадью 2021 квадратный метр и тендерной стоимостью 18,9 млн. сомов рассчитано на 50 мест, имеет учебные и спальные корпуса, столовую.

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