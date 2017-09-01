В Оше 15 тыс. человек приняли участие на праздничном Айт-намазе

1 сентября 2017, 16:40 Комментарии

Ош, 01.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На центральной площади г.Ош в честь священного праздника Курман Айт состоялся праздничный Айт намаз.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр КР Сапар Исаков, мэр г.Ош Айтмамат Кадырбаев, первый заместитель министра МВД КР Суйун Омурзаков, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, представители духовенства, руководители всех городских организаций, учреждений и ведомств, аксакалы и жители всех 12 территориальных советов города Ош.

На мероприятии в своей речи премьер-министр С.Исаков, мэр А.Кадырбаев поздравили всех со священным праздником Курман Айт, пожелав мира, согласия, благополучия, процветания, крепкого здоровья, благословения и успехов во всех добрых делах.

Всего в праздничном Айт намазе приняло участие более 15 тыс. человек.